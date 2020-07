Grecia isi inchide frontiera cu Serbia, care se confrunta cu o revenire a epidemiei de COVID-19

Serbia a declarat vineri stare de urgenta in capitala Belgrad, dupa ce aici s-a inregistrat cea mai mare crestere a cazurilor de infectii cu noul coronavirus din aprilie.Grecia a luat decizia de a-si inchide granita pentru cetatenii sarbi, dupa ce a analizat date epidemiologice, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului grec, Aristotelia Peloni.Grecia, care a inregistrat mai putin de 200 de decese din cauza COVID-19, a lansat o campanie de stimulare a turismului, domeniu ce asigura un sfert din Produsul sau Intern Brut.La sosire, calatorii primesc un cod de bare dupa ce completeaza un formular in care acestora li se cere sa precizeze tara de origine si tarile pe care le-au vizitat in ultimele doua saptamani.Aproximativ 6.000 de teste sunt efectuate zilnic aleatoriu printre calatorii care intra in tara.