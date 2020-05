Iar e aglomeratie la granita: La Nadlac se asteapta si 4 ore pentru intrarea in Romania

22.000 de persoane au intrat luni in tara

Punctele de trecere a frontierei, inca inchise in starea de alerta

Potrivit aplicatiei "Trafic online" a Politiei de Frontiera, marti, masinile asteapta 240 de minute pentru intrarea in tara pe la PTF Nadlac si 40 de minute pentru intrarea pe la Vama Bors. Pe sensul de iesire, se asteapta 60 de minute la Nadlac si 90 de minute la Vama Bors.In ceea ce privestre circulatia camioanelor, pe sensul de intrare in tara se asteapta cate 60 de minute la Nadlac II si Giurgiu, 40 de minute la Calafat si cate 30 de minute la Bors, Petea si Siret.Pe sensul de iesire, camioanele asteapta 90 de minute la Petea, 40 de minute la Giurgiu si cate 30 de minute la Nadlac II, Calafat si Giurgiu.Politia de Frontiera a anuntat ca, luni, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 39.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 21.700 mijloace de transport (din care 14.500 automarfare).Pe sensul de intrare au fost aproximativ 22.000 persoane cu 11.600 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 17.000 persoane cu 10.100 mijloace de transport.Frontiera cu Ungaria a fost tranzitata de aproximativ 26.000 de persoane si 14.200 de mijloace de transport (8.800 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 16.500 de persoane cu 7.800 mijloace de transport.In urma verificarilor suplimentare efectuate in linia a doua, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica 8.310 de persoane.Principalele puncte de trecere unde au fost dispuse astfel de masuri sunt: PTF Nadlac I - 3.714 (din care 921 pe jos), PTF Nadlac II - 1.689, PTF Bors - 2.001, PTF Varsand - 392, PTF Petea 511 etc."Mentionam ca, inca din timpul weekendului, pentru fluidizarea traficului, in cooperare cu autoritatile de frontiera ungare, traficul de turisme este directionat prin alte patru puncte de trecere de la granita comuna romano-ungara: P.T.F. Nadlac II - judetul Arad, P.T.F. Bors - judetul Bihor, P.T.F. Varsand - judetul Arad si PTF Petea - judetul Satu Mare", a transmis Politia de Frontiera.Inca de vineri, traficul s-a aglomerat in toate punctele de trecere a frontierei, Politia de Frontiera deschizand treptat mai multe vami la granita cu Ungaria.Pe durata starii de alerta, ramane suspendata temporar, total sau partial, activitatea prin urmatoarele puncte de trecere a frontierei de stat:- Turnu, judetul Arad (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);- Salonta, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri pe cale rutiera);- Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);- Valea lui Mihai, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia traficului feroviar de marfa);- Carei, judetul Satu Mare.- Negru Voda, judetul Constanta;- Lipnita, judetul Constanta;- Dobromir, judetul Constanta;- Zimnicea, judetul Teleorman;- Turnu Magurele, judetul Teleorman;- Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa).- Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;- Isaccea, judetul Tulcea.- Radauti-Prut, judetul Botosani;- Oancea, judetul Galati;- Portile de Fier II, judetul Mehedinti;- Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti (cu exceptia traficului de marfa);- Orsova, judetul Mehedinti;- Moldova Noua, judetul Caras-Severin;- Naidas, judetul Caras-Severin;- Valcani, judetul Timis;- Stamora-Moravita, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa);- Lunga, judetul Timis;- Foeni, judetul Timis;- Jimbolia, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa).