Negocieri fara precedent intre Liban si Israel, mediate de SUA si ONU, cu privire la frontiera maritima

Dupa ani de diplomatie americana, Libanul si Israelul au anuntat la inceputul lui octombrie aceste negocieri, care se desfasoara la sediul ONU din Naqoura, o localitate de frontiera situata in Libanul de Sud, o initaitiva "istorica" potrivit Washingtonului.La doar cateva saptamani dupa acordurile de normalizare a relatiilor Israelului cu Emiratele Arabe unite (EAU) si Bahrain, semnate la Casa Alba, dar si odata cu apropierea alegerilor prezidentiale americane, observatori se intreaba care este simbolica acestor evolutii pentru presedintele american in exercitiu Donald Trump Potrivit unei surse de la ONU, negocierile de la Naqoura au inceput catre ora locala 10.30 (si ora Romaniei), intr-o baza de frontiera a FINUL, Forta ONU desfasurata pentru a supraveghea zona-tampon dintre cele doua tari.Agentia Nationala libaneza de Informatii ANI a confirmat lansarea "primei runde" de negocieri, precizand ca delegatia libaneza a sosit de la Beirut cu trei elicoptere.Armata libaneza si militari din cadrul FINUL au blocat drumurile catre baza, in timp ce elicoptere din cadrul Fortei ONU survolau sectorul, a constatat un fotograf AFP.In afara de contenciosul bilateral, aceste negocieri intrervin intr-un context regional puternic tensionat in estul Marii Mediterane, privind hidrocarburi si delimitarea frontierelor maritime, implicand intre alte tari Turcia, Grecia si Ciprul."NEGOCIERI DIRECTE"?Medierea este asigurata miercuri de adjunctul secretarului de Stat american insarcinat cu Orientul Mijlociu David Schenker. Diplomatul John Desrocher urmeaza sa preia ulterior stafeta.Israelul a evocat "negocieri directe", insa oficiali libanezi sau asigurari ca delegatiile nu vor sta de vorba.Doi militari si doi civili - un reprezentant al Autoritatii Petrolului si un specialist in dreptul marii - reprezinta Libanul.Delegatia siraeliana este alcatuita din sase membri, intre care directorul general de la Ministerul Energiei, un consilier diplomatic al premierului Benjamin Netanyahu si comandantul Directiei Afacerilor Strategice din cadrul armatei israeliene.Libanul insista asupra caracterului "tehnic" - si nu politic - al negocierilor.Insa cele doua partide siite - Hezbollah si Amal - au denuntat miercuri prezenta unor personalitati civile in delegatia libaneza, apreciind ca ar trebui sa fie alcatuita numai din militari, scotand astfel la iveala disensiuni in cadrul clasei politice libaneze."Asta dauneaza pozitiei Libanului si intereselor sale (...) si reprezinta o capitulare in fata logicii israeliene, care vrea o forma oarecare de normalizare" a relatiilor, denunta cele doua formatiuni siite intr-un comunicat."Negocieri fara legitimitate", titra la randul sau cotidianul Al-Akhbar, apropiat Hezbollah."NICIO ILUZIE"Insa aceste negocieri sunt cruciale pentru un Liban aflat in faliment, care s-a lansat in prospectarea de hidrocarburi offshore.In 2018, Libanul a semnat primul sau contract de explorare cu un consortiu international. Problema este ca o parte a unuia dintre cele doua blocuri, numarul 9, vizeaza o zona de 860 kmpe care cei doi vecini si-o disputa.O sursa de la Ministerul israelian al Energiei da asigurari ca delimitarea maritima poate fi rezolvata "in cateva luni", daca procesul se desfasoara fara probleme de partea libaneza."Noi nu ne facem nicio iluzie. Obiectivul nostru nu este sa cream vreo normalizare sau proces de pace", declara aceasta sursa.Ultima mare confruntare intre Hezbollah si Israel a avut loc in vara lui 2006. Un razboi devastator s-a soldat atunci cu peste 1.200 de morti de partea libaneza, mai ales civili, si 160 de partea israeliana, in principal militari.De atunci, reuniuni tripartite de rutinasunt organizate de catre FINUL cu oficiali din ambele armate.Potrivit ONU, negocieri cu privire la frontiera terestra urmeaza sa aiba loc separat, in reuniuni tripartite, supervizate de FINUL."In cazul unui acord cu privire la frontiera terestra, se va pune problema armamentului Hezbollah", avertizeaza un politolog de la Universitatea Americana din Beirut, Hilal Khashan.Miscarea siita este singura factiune care nu si-a abandonat arsenalul dupa Razboiul Civil (1975-1990) si isi foloseste rolul de "rezintenta" fata de statul evreu ca justificare.Iar potrivit lui Khashan, Hezbollah nici nu va renunta la arsenalul sau.