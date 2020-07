O familie din Siria, inclusiv o tanara de 15 ani insarcinata, prinsa de politistii de frontiera cand incerca sa intre ilegal in Romania din Serbia

Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, pe data de 28 iulie, in jurul orei 20, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timis, au depistat, pe directia localitatii de frontiera Comlosu Mic, patru persoane care se aflau in apropierea granitei cu Serbia."Deoarece cei in cauza, un barbat, doua femei, dintre care una insarcinata, si un minor, nu isi justificau prezenta in zona, au fost condusi la sediul sectorului pentru verificari.La scurt timp de la momentul depistarii, femeia insarcinata a acuzat probleme de sanatate (stari de rau), motiv pentru care politistii de frontiera au acordat primul ajutor specific in astfel de situatii si au solicitat interventia unui echipaj medical care a transportat pacienta la Spitalul Orasenesc Jimbolia", se arata in comunicat.Celelalte trei persoane au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetari dupa care li s-a facut triajul epidemiologic de catre echipajul medical sosit la fata locului. Dupa ce a primit ingrijiri medicale, femeia a mers la sediul Sectorului Politiei de Frontiera pentru verificari.Politistii de frontiera au stabilit ca cele patru persoane descoperite formeaza o familie si sunt cetateni din Siria. Adultii, tata in varsta de 27, bunica in varsta de 37 ani, respectiv mama de 15 ani si o fetita de un an, urmeaza sa fie preluati de Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Timisoara. In cadrul cercetarilor oamenii legii au stabilit ca acestia intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.In cauza, politistii fac cercetari pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat.