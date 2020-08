Patru sisteme de cantarire moderne, pentru autovehicule, instalate la punctul de trecere a fontierei Calafat

"Miercuri, 19.08.2020, CNAIR SA a pus in functiune cele 4 sisteme de cantarire in mers a vehiculelor rutiere, instalate in ACI Calafat. Au fost instalate doua sisteme de cantarire pe sensul de intrare in Romania si doua sisteme de cantarire pe sensul de iesire din tara, in zona de lucru a personalului CNAIR din Agentia de Control si Incasare Calafat", a aratat CNAIR, intr-un comunicat de presa.Sistemele de cantarire au in componenta si camere de supraveghere video, tip ANPR, care asigura preluarea automata a numerelor de inmatriculare si imaginea asociata a fiecarui vehicul care trece prin zona de control si introduce automat in aplicatia informatica datele preluate.Cele patru sisteme sunt primele puse in functiune anul acesta si fac parte dintr-un contract aflat in derulare, care prevede dotarea cu 18 astfel de sisteme de cantarire, in punctele de trecere a frontierei. Valoarea contractului este de 5.555.044,98 lei fara TVA."Dotarea cu aceste cantare moderne a ACI Calafat reprezinta un pas important pentru taxarea corecta a traficului de marfa, fara a mai permite incertitudini sau suspiciuni pe acest segment. Urmatoarele sisteme de cantarire urmeaza a fi instalate in punctul de trecere a frontierei Bors II, aflat pe sectorul de interconectare a Autostrazilor A3 si M4 (Romania - Ungaria", a declarat Ovidiu Barbier, directorul general adjunct al CNAIR, citat in comunicat.