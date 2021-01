Cati oameni au tranzitat frontierele Romaniei in prima zi din 2021. Cei mai multi au plecat din tara

Potrivit Politiei de Frontiera, pe sensul de intrare au fost aproximativ 6.300 persoane cu 2.800 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 7.100 persoane cu 3.300 mijloace de transport.Frontiera cu Ungaria a fost tranzitata de aproximativ 6.100 de persoane si 3.200 de mijloace de transport (1.000 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 2.000 de persoane cu 1.000 mijloace de transport.Politia de frontiera anunta ca lucreaza la capacitatea maxima permisa de infrastructura punctelor de trecere, in prezent traficul derulandu-se cu operativitate fara a se inregistra timpi de asteptare. "In continuare recomandam participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului international, astfel incat sa evitam aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea", anunta Politia de Frontiera Romana.Informatii privind situatia punctelor de frontiera deschise traficului international se regasesc pe aplicatia Trafic on-line care poate fi accesata la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/.