22.500 de persoane au intrat in tara doar ieri. La Nadlac, se asteapta 4 ore pentru trecerea granitei

Ziare.

com

Timpi de asteptare mari se inregistreaza si luni in vamile de la granita cu Ungaria, autoturismele asteptand 240 de minute la Nadlac."In data 17.05.2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 38.500 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 18.500 mijloace de transport (din care 10.600 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 22.500 persoane cu 10.200 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 16.000 persoane cu 8.300 mijloace de transport", a anuntat, luni, Politia de Frontiera.Sursa citata a precizat ca frontiera cu Ungaria a fost tranzitata de aproximativ 27.700 de persoane si 12.400 de mijloace de transport (5.800 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 16.900 de persoane cu 6.680 mijloace de transport."In urma verificarilor suplimentare efectuate in linia a doua, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica aproximativ 7.000 de persoane.Principalele puncte de trecere unde au fost dispuse astfel de masuri sunt: PTF Nadlac I - 2.862 (din care 1.705 pe jos), P.T.F. Nadlac II - 2.250, P.T.F. Varsand - 494, P.T.F. Bors 462 etc", a mai transmis Politia de Frontiera.Incepand de duminica, pentru fluidizarea traficului, in cooperare cu autoritatile de frontiera ungare, a fost redirectionat traficul prin alte doua puncte de trecere de la granita comuna romano-ungara, P.T.F. Varsand - judetul Arad si P.T.F. Petea - judetul Satu Mare."Revenim cu precizarea ca formalitatile de frontiera necesita un timp mai mare de procesare ca urmare a faptului ca pe langa controlul specific la intrarea in tara, persoanele sunt preluate de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica pentru completarea declaratiei pe proprie raspundere si efectuarea triajului epidemiologic in vederea stabilirii masurilor obligatorii de izolare/carantina la locuinta sau carantina institutionalizata", a mai transmis Politia de Frontiera.Potrivit aplicatiei "Trafic online" a Politiei de Frontiera, autoturismele asteapta, luni, 240 de minute pentru a intra in Romania prin PTF Nadlac si 30 de minute prin Vama Bors.Camioanele asteapta 180 de minute la PTF Nadlac II pentru a intra in tara si 30 de minute pentru a iesi.In ambele zile ale finalului de saptamana s-au inregistrat coloane de masini in vamile de la granita cu Ungaria, oamenii protstand fata de timpii mari de asteptare.