Politia de Frontiera: 50.700 de persoane au intrat in tara joi/In punctele de trecere a frontierei se lucreaza la capacitate maxima

"In data 02.07.2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 91.300 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 36.500 mijloace de transport (dintre care 14.400 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 50.700 persoane cu 19.900 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 40.600 persoane cu 16.600 mijloace de transport", a ransmis, vineri, Politia de Frontiera.Sursa citata a precizat ca frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 49.500 de persoane si 22.400 de mijloace de transport (7.700 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 27.200 de persoane cu 13.000 mijloace de transport.In urma verificarilor suplimentare, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica 1.143 de persoane.Principalele puncte de trecere unde au fost dispuse astfel de masuri sunt: P.T.F. Nadlac I - 186, P.T.F. Bors - 299, P.T.F. Nadlac II - 1.186, P.T.F. Petea - 300 etc."Politia de frontiera lucreaza la capacitatea maxima permisa de infrastructura punctelor de trecere, in prezent traficul derulandu-se cu operativitate fara a se inregistra timpi de asteptare. In continuare recomandam participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului international, astfel incat sa evitam aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea", a mai transmis Politia de Frontiera.