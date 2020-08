Politist de frontiera, mort dupa doua saptamani de lupta cu virusul Sars-Cov-2

Anuntul a fost facut pe Facebook de catre colegii din cadrul Sindicatului Europol."Ne luam ramas bun de la colegul nostru Vecea Cristian in varsta de 43 ani din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia - ITPF Timisoara, care a decedat in aceasta seara dupa ce in urma cu doua saptamani a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Este al doilea deces in randul politistilor infectati cu virusul ucigas. dupa ce in luna iunie un alt coleg din cadrul IPJ Olt a fost rapus.In urma acestuia au ramas o sotie indurerata si doi copii fara sprijin! Suntem alaturi de familia acestuia si-i transmitem sincere condoleante!Drum lin spre cer, colegule!", se arata in postarea facuta de colegii politistului.