Punctul de trecere a frontierei Cenad, judetul Timis, deschis doar pentru transportul de marfa si lucratori transfrontalieri

Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, conform informarilor primite din partea autoritatilor de frontiera ungare, politia maghiara aplica integral prevederile legislatiei nationale privind unele masuri de restrictionare a traficului la frontiera romano-ungara."Astfel, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara a fost informat de autoritatile maghiare ca, incepand cu 17 iulie 2020, ora 23.00, prin P.T.F. Cenad - Kiszombor, atat pe sensul de intrare cat si pe sensul de iesire in/din Ungaria se permite tranzitul doar mijloacelor de transport marfa pana la 7,5 tone si lucratorilor transfrontalieri. Pentru celelalte categorii de participanti la traficul de frontiera este necesara utilizarea culoarelor de tranzit constituite pe teritoriul Ungariei. In acest sens, recomandam folosirea tuturor punctelor de trecere a frontierei de la granita romano-ungara, aflate pe culoarele de tranzit stabilite de autoritatile ungare. Informatii privind situatia punctelor de frontiera deschise traficului international se regasesc pe aplicatia Trafic on-line care poate fi accesata la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, autoritatile de frontiera maghiare au precizat ca tranzitarea teritoriului Republicii Ungaria este permisa daca persoanele nu prezinta simptome specifice infectiei cu COVID-19 si pot demonstra scopul calatoriei, respectiv dreptul de intrare in tara de destinatie."In acest sens, facem precizarile ca autoritatile de frontiera maghiare au comunicat conditiile impuse cetatenilor care intra in Ungaria din Romania pentru efectuarea unei calatorii pe teritoriul acestui stat. Astfel, la intratea in Ungaria persoanele vor fi supuse examinarii medicale, iar in cazul in care prezinta simptome specifice Covid 19, nu li se permite accesul pe teritoriul acestui stat. In situtia in care persoanele sunt asimptomatice pentru a li se permite intrarea pe teritoriul Ungariei este instituita obligativitatea carantinarii institutionalizata sau izolarii la domiciliu, cu luarea in evidenta de catre autoritatile sanitare maghiare", se mai arata in comunicat.Nu se impune masura carantinarii sau izolarii persoanelor care vin din Romania si prezinta la controlul de frontiera 2 teste moleculare negative pentru infectia cu SARS - COV - 2 efectuate in ultimele 5 zile. Cele doua teste trebuie efectuate la o diferenta de 48 de ore unul de celalalt, iar certificatele trebuie sa fie emise in limba maghiara sau engleza.