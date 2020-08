Sase sirieni depistati trecand ilegal frontiera peste fluviul Dunarea, cu o ambarcatiune

''In data de 02.08.2020, in jurul orei 00,10, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin - judetul Mehedinti au observat, cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, o ambarcatiune care a intrat in apele teritoriale romanesti, dupa care s-a intors. Imediat, politistii de frontiera au declansat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta, in urma careia au depistat si retinut la malul romanesc al Dunarii, pe directia localitatii Ostrovul Corbului, sase cetateni straini, toti barbati'', precizeaza un comunicat al ITPF Timisoara transmis AGERPRES.Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetari, unde li s-a facut triajul epidemiologic de catre echipajul medical sosit la fata locului.In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca sunt cetateni din Siria, cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani.De asemenea, in cadrul cercetarilor, persoanele au declarat ca au trecut frontiera din Serbia in Romania cu barca, pe teritoriul statului vecin fiind ajutati de catre un cetatean strain. Acestia intentionau sa-si continue deplasarea spre tari din vestul Europei.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, la finalizarea cercetarilor urmand a fi dispuse masurile legale care se impun.