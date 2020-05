Stare de alerta: Romanii care intra in tara nu mai stau in carantina, ci in izolare. Intrarea strainilor e interzisa. Ce zboruri raman suspendate

Reguli pentru toti cei care intra in tara

Strainii nu au voie in Romania. Exceptii

Zboruri suspendate spre 12 tari

Austria, Belgia, Elvetia Franta, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia.

Puncte de frontiera inchise

Ziare.

com

Toate detaliile au fost oferite joi noapte de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, au fost publicate apoi in Monitorul Oficial si sunt deja in vigoare.Toate persoanele care sosesc in Romania, indiferent din ce tara, intra in izolare la domiciliu."Se instituie, incepand cu data de 15 mai, pentru toate persoanele care vin in Romania din strainatate masura izolarii la locuinta, impreuna cu familia sau apartinatorii cu care locuiesc, iar pentru cele care nu au posibilitatea indeplinirii conditiilor pentru masura mai sus mentionata sau solicita acest lucru pentru a nu-si expune familia, se poate opta pentru masura carantinei institutionalizate in spatii special destinate, puse la dispozitie de autoritati.Cu alte cuvinte, din aceasta noapte, de la momentul publicarii, cei care sosesc in tara, indiferent de unde vin, se aplica pentru ei masura de izolare la domiciliu", a declarat Raed Arafat.Pe de alta parte, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis ca, pe durata starii de alerta, intrarea in tara a cetatenilor straini este interzisa, la fel si a apatrizilor.Sunt exceptati urmatorii cetateni straini:a) membri de familie ai cetatenilor romani;b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau undocument echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului U.E.;d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;e) personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;f) pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;g) pasageri care calatoresc din motive imperative;h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.Pentru 14 zile incepand cu 15 mai, s-a decis prelungirea suspendarii zborurilor de la si catre urmatoarele tari:Si aici exista categorii de zboruri exceptate:- efectuate cu aeronave de stat;- de transport marfa si/sau corespondenta;- umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;- pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;- avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;- aterizarilor tehnice necomerciale;- de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala (ferry);- tehnice in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;- efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile UE, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state;- zborurile efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile UE, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani- zborurile efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile UE, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi ("Green Lanes") in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale - C (2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, al Ministerului Afacerilor Externe si al autoritatii competente din statul de destinatie.Pe de alta parte, autoritatile mentin inchise temporar unele puncte de trecere a frontierei de stat, astfel.I. La frontiera romano-ungara:1. Turnu, judetul Arad (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);2. Salonta, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri pe cale rutiera);3. Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);4. Valea lui Mihai, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia traficului feroviar de marfa);5. Carei, judetul Satu Mare.II. La frontiera romano-bulgara:1. Negru Voda, judetul Constanta;2. Lipnita, judetul Constanta;3. Dobromir, judetul Constanta;4. Zimnicea, judetul Teleorman;5. Turnu Magurele, judetul Teleorman;6. Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa).III. La frontiera romano-ucraineana:1. Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;2. Isaccea, judetul Tulcea.IV. La frontiera romano-moldoveana:1. Radauti-Prut, judetul Botosani;2. Oancea, judetul Galati.V. La frontiera romano-sarba:1. Portile de Fier II, judetul Mehedinti;2. Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti (cu exceptia traficului de marfa);3. Orsova, judetul Mehedinti;4. Moldova Noua, judetul Caras-Severin;5. Naidas, judetul Caras-Severin;6. Valcani, judetul Timis;7. Stamora-Moravita, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa);8. Lunga, judetul Timis;9. Foeni, judetul Timis;10. Jimbolia, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa).