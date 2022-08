Timis: Zece migranti au fost retinuti joi la frontiera

Politistii de frontiera din Timis au retinut joi zece migranti in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei, din Serbia.

La Jimbolia, Moravita si Beba Veche au fost depistate trei grupuri de migranti, de diferite nationalitati, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

In urma unui control politistii de frontiera au descoperit ca este vorba de opt marocani, un pakistanez si un indian, cu varste cuprinse intre 20 si 33 de ani, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, deoarece doreau sa ajunga in Spatiul Schengen si nu posedau vizele necesare.

Migrantii s-au ales cu dosar penal.

