Trei sirieni au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei

Politistii de frontiera au stabilit ca persoanele in cauza sunt trei cetateni din Siria si au varste cuprinse intre de 25 si 40 de ani. Acestia au declarat ca doreau sa ajunga in Germania.In cauza, politistii de frontiera au procedat la intreruperea calatoriei celor trei persoane, efectuand cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat.