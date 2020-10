Un tablou de Renoir, confiscat la frontiera dintre Germania si Elvetia

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Cazul dateaza de la sfarsitul lunii septembrie. Vamesii au perchezitionat la punctul de frontiera din Bietingen (landul Baden-Wurttemberg), la frontiera elvetiana, vehiculul unui barbat care pretindea ca nu avea nimic de declarat.Vamesii au descoperit insa in vehicul catalogul unei case de licitatii cunoscute in Elvetia, iar in portbagaj o pictura in ulei a pictorului Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) estimata la "peste 120.000 de euro", potrivit unui comunicat.Barbatul, in varsta de 67 de ani, a explicat in cele din urma ca transporta acest tablou in Republica Ceha din partea unei galerii elvetiene. El este pasibil de urmarire penala.Tabloul a fost confiscat in lipsa platii unei amenzi de 12.000 de euro.