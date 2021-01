Au furat 900 de euro de pe cardul unui coleg de munca din Austria. Acum sunt cercetati de politie

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, pe data de 7 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara emise de Tribunalul Botosani, la locuintele a doua persoane din comuna Stauceni, judetul Botosani."Persoanele in cauza, un barbat de 40 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de furt si violarea secretului corespondentei si o femeie de 38 de ani, cercetata sub aspectul comiterii infractiunilor de accesul ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos ar fi sustras, in luna decembrie a anului trecut, din cutia postala, cardul bancar apartinand unui barbat impreuna cu care se aflau la munca in Austria, iar in momentul in care au revenit in Romania au folosit cardul la un ATM de pe raza municipiului Botosani, operatiune in urma careia au sustras in mod fraudulos suma de 903 euro", a transmis IPJ Botosani.Sursa citata mentioneaza ca in urma perchezitiilor au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe mijloace materiale de proba.Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul politistilor Serviciului pentru Actiuni Speciale si a politistilor din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.1 Botosani.Citeste si: