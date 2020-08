Carte veche de peste 230 de ani, furata de la Biblioteca Academiei Romane din Cluj, recuperata de politisti de la o casa de licitatii din Budapesta

Potrivit Politiei Judetene Cluj, in 1 octombrie 2019, politistii de investigatii criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la furtul unei carti care dateaza din anul 1787, intitulata "Hunnias, vagy Magyar Hunyadi, az az Ama' hires Magyar Vezel Hunzadi Janos, eletenek egygy resze, mellyet a' Virgilius' Eneisse' formajaba ontve, negy soru Magyar Strofakkal" a autorului Horvath Adam."Politistii clujeni au identificat bunul cultural pe un site de licitatii on-line maghiar, iar in urma probatoriului administrat a fost emis un ordin european de ancheta , de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. Astfel, prin intermediul cooperarii internationale, organele judiciare din cadrul Politiei Budapesta au reusit indisponibilizarea cartii, care se afla la o casa de licitatii din Budapesta. In cursul lunii iunie a.c., Inspectoratul de Politie al Budapestei a ridicat sechestrul asupra bunului cultural, astfel ca, in luna august, Biblioteca Academiei Romane a emis o imputernicire a politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, in vederea ridicarii cartii de la autoritatile judiciare maghiare", arata sursa citata.In perioada 10-12 august, politisti clujeni au plecat la Budapesta, pentru audieri si pentru a ridica acea carte. Delegatia a fost primita la Ambasada Romaniei din Budapesta, in prezenta ambasadorului Romaniei din Budapesta, a sefei Institutului Cultural Roman si a atasatului de afaceri interne In 17 august, cartea a fost predata reprezentantilor Bibliotecii Academiei Romane. In acest caz, se desfasoara in continuare o ancheta, pentru a fi identificati autorii faptei.