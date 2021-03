Cinci ani de inchisoare pentru un sucevean prins la furat intr-un supermarket. Ce i-a determinat pe judecatori sa dea o pedeapsa atat de severa

Tanarul a fost surprins de o angajata a magazinului care, in incercarea de a-l opri pe hot , a fost agresata. Inculpatul, Stefan Semian, a fost condamnat in stare de recidiva postexecutorie, ceea ce i-a adus pedeapsa severa. Sentinta Judecatoriei Suceava nu este definitiva.Tanarul a executat ceva mai mult de trei luni din pedeapsa in stare de arest preventiv.Fapta a fost comisa in februarie 2019, in magazinul Profi de pe strada Tineretului, din cartierul Burdujeni al municipiul Suceava. Una dintre vanzatoare, care a incercat sa opreasca furtul, a fost agresata in de barbatul care reusise sa fure cateva produse de pe rafturi.In urma aceleasi sentinte a Judecatoriei Suceava, fratele minor al hotlui a scapat cu o pedeapsa mult mai usoara, masura educativa neprivativa de libertate a asistarii zilnice pe o durata de 6 luni, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.