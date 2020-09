VIDEO Cinci tineri au devastat vila unei femei din Iasi plecata in Norvegia. Paguba se ridica la 100.000 de lei

Anchetatorii spun ca este vorba despre cinci copii. Acestia au furat tot ce se putea din casa, bunuri si bani de peste 10.000 de euro si au distrus si bunuri in valoare de 12.000 de euro. Protagonistii acestui caz care a starnit panica printre locuitorii de pe Sararie provin din familii dezorganizate, iar unii dintre ei au abandonat scoala de timpuriu.Gasca a fost prinsa in flagrant , politistii folosind focuri de arma pentru a-i opri, scrie Ziarul de Iasi Potrivit anchetatorilor, fapta s-a petrecut in noaptea de 4 spre 5 apriie 2019. Victima muncea in Norvegia. Vizavi de casa ei locuieste unul dintre jefuitori, care la momentul faptei avea 15 ani, insa era abia in clasa a V-a.Adolescentul detinea la acel moment un pistol Beretta Gardone, cu aer comprimat, si obisnuia sa isi petreaca serile hoinarind, in zona Ticau, cu alti pustani de varsta sa sau mai mici, printre care si cei trimisi in judecata in acest dosar.El stia ca victima nu era acasa, astfel ca le-a propus prietenilor lui sa intre in casa si sa fure tot.Dupa ce au ravasit casa nelocuita, copiii au incercat sa valorifice bunurile furate. A doua zi, au vandut o cutie de scule unui barbat care nu stia ca sunt furate, in timp ce un laptop, o boxa si cele doua televizoare le-au vandut unui alt barbat, cu 1.500 de lei, desi acesta stia ca bunurile sunt furate.Cel care a pus la cale totul a fost arestat.Citeste si: