VIDEO Clienta facuta de rusine pe Facebook de patronul magazinului din care a furat. Acesta a postat inregistrarile de pe camerele de supraveghere

Ion Petrisor spune ca este pentru prima data cand posteaza imagini cu furturi din magazinul sau, desi acest lucru se intampla zilnic. In medie, in cele patru magazine, paguba este de cel putin 400 lei si niciodata nu si-o recupereaza."Se-ntampla des faza asta. Avem intr-un an, cred, 100-200 de insi, in medie unul pe zi fura, avem patru magazine, aproape in fiecare zi se-ntampla cate-o ghidusie de-asta", a explicat barbatul, pentru Adevarul Desi uneori produsele sustrase de o singura persoana sunt de valori considerabile, patronul spune ca nu-l ajuta prea mult plangerea facuta la Politie."Am observat, de exemplu, ca intr-o luna-doua, asa, au disparut bauturi in valoare de 5.000 lei. Si baiatul de la supraveghere a trecut, s-a uitat exclusiv in zona de bauturi si a vazut cine fura. Era un client care venea de o luna-doua si in fiecare zi fura cate-o sticla-doua. Si asa s-au strans 5.000 lei. L-a identificat pe client si cand a mai venit in magazin l-a lasat sa fure, a ajuns la casa, au apasat butonul de panica si cand au venit cei de la paza au gasit sticlele asupra lui. (...) M-am saturat si de faza cu plangerile la politie . Parca e mai mare deranjul pentru mine. Ma cheama pe mine sa dau declaratii, sa le-aduc inventare, sa... Pai, nu vedeti pe camere? << Da, dar sa stabilim prejudiciul trebuie sa vedem inventarul, sa... >> . Si asta, cu sticlele-n san", a povestit patronul.Camerele de supraveghere au surprins furand clienti din toate categoriile sociale. Chiar o femeie in varsta este filmata strecurand in geanta un produs."Mi-e mie rusine de rusinea lor. Poate e mama vreunui prieten, poate e... Nu pot sa le public", a spus Petrisor.Pe imaginile date publicitatii, pe contul de socializare, se observa cum femeia strecoara, intr-o "sedinta" de cumparaturi, continutul unei cutii intregi cu capsule de detegent lichid si lasa apoi cutia in raft, apoi cum scoate continutul unei alte cutii, vopsea de par, cel mai probabil, pune in geanta si, la fel, abandoneaza cutia intr-un raft."Pentru prima data am facut treaba asta (n.r. - sa dea publicitatii imaginile), pentru ca mi s-a parut ciudat, asa. Ia uite ce educatie da ea la copilul ei si, dupa, vrea copilul ei sa nu fure si sa fie cuminte si sa mai invete si carte si sa ajunga cine stie ce! a mai spus patronul, convins insa ca nu se vor schimba foarte mult lucrurile.