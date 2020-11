VIDEO Scandal intr-o familie de romi din Strehaia din cauza unor "cocosei" din aur. Hotii si-au deschis firma de reciclare

"Cocoseii" erau ascunsi in podeaua casei

"Pe 18 noiembrie, politisti din cadrul I.P.J. Mehedinti au pus in executare doua mandate de perchezitie, in localitatea Gherla, judetul Cluj, la doua persoane banuite de furt calificat savarsit intre membrii de familie.Din probatoriul administrat au rezultat indicii ca, la data de 28 iunie, persoanele in cauza ar fi sustras 115 monede din aur, dintr-o incapere ce apartinea locuintei familiei.Prejudiciul estimat este de peste 400.000 de lei.In urma perchezitiilor, politistii au ridicat 82 de monede din metal, galbene, cu inscriptie specifica, precum si mai multe inscrisuri care atesta efectuarea de plati, in numerar, in valoare de 20.000 de lei", se arata intr-un comunicat de presa al politiei.conform unor surse apropiate anchetei, familia care a raportat furtul isi pastra "cocoseii"incastrati in podeaua locuintei. Desi furtul a fost comis in luna iunie, paguba a fost descoperita abia in urma cu doua saptamani. Au mers la politie, iar oamenii legii au inceput cautarile.Dupa ce au audiat mai multi membri ai familiei respective, si-au dat seama ca unii dimtre ei plecasera de mai multa vreme de acasa. Au fost gasiti in Gherla, judetul Cluj, unde, isi cumparasera o proprietate si isi deschiseserea o firma de reciclare.Au mai fost gasit 82 de monede cu o grutate totala de 1.148 grame.A fost deschis dosar penal pentru furt calificat savarsit intre membrii de familie. Insa pagubitii si-au retras plangerea, astfel ca hotii nu vor mai suporta rigorile legii.