FOTO Costume traditionale in valoare de zeci de mii de lei, furate dintr-o casa batraneasca din judetul Arad

Furt de carti rare

Furtul a fost comis in satul Rosia Noua din comuna aradeana Petris, iar casa, desi nelocuita de multa vreme, se afla in apropierea soselei principale.Conform pagubitilor, hotii au furat doua costume intregi, cojoace femeiesti, laibare barbatesti din catifea neagra, o camasa barbateasca alba si cizme din piele purtate de dubasi. Pe langa aceste obiecte vestimentare foarte vechi, au mai fost furate si costume populare mai noi, pentru fete si baieti.Proprietarii cred ca aceste costume ar urma sa fie vandute pentru valoarea lor, posibil in strainatate.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat ca pagubitii au depus sesizare si se fac cercetari pentru furt calificat.In luna noiembrie 2020, un numar de 240 de carti rare, cu o valoare de peste 3,3 milioane de dolari , au fost returnate proprietarilor de drept, dupa ce au fost furate din Londra de un grup de infractori romani, denumiti de presa britanica "Banda Misiune imposibila".Romanii au reusit sa fure carti care valorau milioane de dolari, dupa ce au patruns intr-un depozit din Londra, prin acoperis, pentru a evita declansarea sistemului de alarma."Ofiterii londonezi au returnat 240 de carti de specialitate, semnificative din punct de vedere cultural, in valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline proprietarilor de drept, in urma unei operatiuni comune cu autoritatile romane." arata un comunicat al Politiei Metropolitane din Londra