Disparut in Europa, aparut in Romania - cate masini furate s-au gasit in numai doua zile

Peste 30 de vehicule, printre care 26 de autoturisme, doua camioane, trei motociclete si o rulota, furate din Italia, Franta, Germania, Belgia, Spania, Ungaria, Danemarca si Luxemburg, au fost gasite in Romania, in cadrul unei actiuni internationale sprijinite de Europol, Interpol, Tispol si Frontex.

Actiunea privind combaterea furtului si a traficului international cu autovehicule furate a fost organizata de statele membre, la propunerea Presedintiei Luxemburgheze a Uniunii Europene, arata sambata Politia Romana, intr-un comunicat de presa.

In cadrul operatiunii, in perioada 30 septembrie - 1 octombrie, politistii romani au facut verificari in trafic si in locurile unde se vand autovehicule second-hand si au gasit 33 de vehicule ce figurau ca fiind furate, dintre care 26 de autoturisme, doua camioane, trei motociclete, un utilaj de constructie si o rulota.

Dintre cele peste 30 de vehicule gasite, 13 erau reclamate ca furate din Italia, cinci din Franta, patru erau reclamate ca fiind furate din Germania, trei din Belgia, doua din Romania si cate una din Spania, Ungaria, Danemarca si Luxemburg. Doua dintre vehicule aveau elementele de identificare contrafacute, a precizat sursa citata.

Autovehiculele au fost indisponibilizate si vor fi supuse constatarilor tehnico-stiintifice. Cercetarile sunt continuate, in colaborare cu celelalte state, prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, pentru repatrierea si predarea autovehiculelor partilor vatamate.

Persoanele care vor fi acuzate de furtul si traficarea acestor vehicule, precum si cele care au sprijinit, prin orice mijloace, inmatricularea in circulatie a acestora in Romania urmeaza sa fie anchetate.

La nivel national, actiunea a fost organizata si coordonata de Directia de Investigatii Criminale din Politia Romana, cu sprijinul Unitatii Nationale Europol a Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala.

La actiune au participat politisti de la investigatii criminale, politie rutiera si ordine publica, precum si politisti de frontiera.

De asemenea, pentru realizarea unui schimb rapid de date si informatii necesare politistilor aflati in teren, la sediul Europol din Haga au fost detasati politisti specializati in traficul international cu autovehicule furate, din fiecare stat participant.

Actiunea internationala a fost sprijinita de Europol, Carpol, Interpol, Tispol si Frontex.

