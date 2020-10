Doi barbati de peste 60 de ani din Bucuresti, retinuti pentru furturi din masini prin inteparea rotii

Urmareau victimele cand ieseau din banci si dadeau atacul la semafor

"In perioada iulie-octombrie 2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au documentat activitatea a doi barbati suspecti in savarsirea unor infractiuni de furt din auto, prin metoda "intepare roata".La data de 13.10.2020, au fost puse in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, la locuintele celor doi barbati din Bucuresti, cu varsta de 63 si respectiv 64 de ani", a transmis Politia capitalei intr-un comunicat de presa.Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca cei doi ar fi savarsit trei fapte de furt, furt calificat si distrugere, in forma a doua fapte consumate si o tentativa, prejudiciul total cauzat celor trei persoane vatamate ridicandu-se la suma de 9500 lei.In fapt, suspectii ar fi observat persoanele vatamate in zona unor unitati bancare, le urmareau, iar cand opreau autoturismele, fie la stop, fie pentru cumparaturi, cu un obiect ascutit intepau pneul, iar la momentul in care persoana vatamata incerca inlocuirea rotii, sustragea valorile lasate pe scaun sau bancheta.Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, cu cei doi barbati in stare de retinere.