Generalul Francisc Radici, pus sub invinuire in dosarul furturilor de masini

Politistii au retinut 15 persoane in urma audierilor care au avut loc luni la Serviciul Furturi Auto, fiind acuzate de furturi si inselaciuni cu autoturisme, printre care liderul gruparii, Robert Chira, zis Roky, Liviu Stan, cunoscut ca fratele celui care a fost condamnat pentru ca i-a furat masina lui George Becali, dar si un politist de la sectia 5 acuzat de favorizarea infractorului, au declarat surse din Politie.

Robert Chira este cunoscut cu antecedente penale pentru furturi de masini. In dosar a mai fost audiat si generalul Francisc Radici, fostul sef al Directiei Generale de Informatii a Apararii, care, potrivit acelorasi surse, a fost pus sub invinuire pentru favorizarea infractorului.

Surse din Politie au precizat ca persoanele acuzate de furturi de masini sunt apropiati ai interlopului Sandu Geamanu.

"15 persoane au fost retinute de politisti in urma a 32 de perchezitii efectuate in aceasta dimineata, sub coordonarea IGPR, in Bucuresti si judetele Ilfov, Galati, Sibiu, Iasi si Alba, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializata in furturi si inselaciuni cu autoturisme. In cauza, suportul tehnic-informativ a fost asigurat de Directia de Operatiuni Speciale din cadrul IGPR", a informat Politia Romana intr-un comunicat.

Potrivit IGPR, 28 de persoane au fost conduse la audieri la Serviciul Furturi Auto iar la finalizarea acestora, in urma coroborarii tuturor probelor existente, fata de 15 persoane s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore.

"In urma perchezitiilor, au fost ridicate mai multe documente de provenienta ale autoturismelor suspectate a fi contrafacute, atat din tara, cat si din strainatate, peste 70 de telefoane mobile, peste 10.000 de lei, 27 de chei de autoturisme si un autoturism ce figura a fi sustras", precizeaza Politia Romana.

De asemenea, in urma activitatilor desfasurate anterior de politisti au fost identificate alte noua autoturisme care fac obiectul cercetarilor.

Gruparea era monitorizata din noiembrie 2012, prejudiciul creat pana in prezent ridicandu-se la 200.000 de euro.

