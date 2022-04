Hackerii au furat certificate de emisii de la Holcim in valoare de 15 milioane de euro

Conturile de certificate de emisii dioxid de carbon detinute de Holcim Romania la Registrul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera au fost accesate ilegal pe 16 noiembrie, iar persoane necunoscute au sustras 1,6 milioane certificate CO2, aducand companiei pagube de circa 15 milioane euro.

"Conturile de certificate CO2 detinute de Holcim Romania la Registrul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera au fost accesate ilegal in data de 16 noiembrie 2010. Persoane necunoscute au sustras 1,6 milioane certificate CO2, dintre care 600.000 au fost recuperate si returnate catre Holcim. Valoarea certificatelor sustrase se ridica la aproximativ 15 milioane de euro", se arata intr-un comunicat emis marti pe site-ul Holcim Romania.

Astfel, un milion de certificate de emisii dioxid de carbon (CO2) au fost transferate intr-un cont din Liechtenstein. Alte 600.000 de certificate au fost transferate catre o companie din Italia, care are conturi de certificate CO2 in Registrele din Italia si Marea Britanie. Se pare ca o parte dintre certificate au fost ulterior transferate catre alte conturi din Cehia, Marea Britanie si Franta, potrivit informatiilor Holcim Romania.

"Holcim Romania a informat imediat Registrul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera si a solicitat blocarea, recuperarea certificatelor de CO2 si securizarea datelor. Compania a solicitat autoritatilor romane abilitate declansarea unei anchete penale. In acelasi timp, a fost initiata si o investigatie la nivel international", se mai arata in comunicatul producatorului de ciment.

De asemenea, avand in vedere ca certificatele de CO2 sunt inregistrate electronic si nu pot parasi sistemele Registrelor Nationale de Emisii de Gaze cu Efect de Sera, Holcim a solicitat suportul Comisiei Europene pentru a cere Registrelor Nationale de CO2 din Uniunea Europeana sa urmareasca si sa impiedice comercializarea si diseminarea certificatelor furate.

In Romania, Holcim este unul din cei trei mari jucatori pe piata producatorilor de ciment, alaturi de HeidelbergCement (Germania) si Lafarge (Franta).

Holcim Romania SA face parte din Grupul elvetian Holcim, unul dintre cei mai importanti furnizori de ciment si agregate (piatra, nisip si pietris), precum si betoane si asfalt, incluzand serviciile aferente. Grupul este prezent in peste 70 de tari, pe toate continentele, si are aproximativ 80.000 de angajati.

Holcim Romania detine in prezent 2 fabrici de ciment in Campulung si Alesd, o statie de macinare la Turda, 20 statii ecologice de betoane, 5 statii de agregate si un terminal de ciment in Bucuresti. Holcim Romania are aproximativ 1.200 de angajati si in 2009 a inregistrat o cifra de afaceri de 250 milioane euro.

