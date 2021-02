VIDEO Momentul in care o femeie este lasata fara bani in scara unui bloc din Bucuresti. Hotul a pradat-o in cateva secunde

Furtul a fost comis pe 2 februarie, in scara unui bloc din Capitala."Politistii Sectiei 1 au fost sesizati de catre o femeie, prin intermediul 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din geanta portofelul ce continea o suma de bani, precum si un card bancar si cardul de sanatate, in timp ce se afla in scara blocului de domiciliu, in Sectorul 1", se arata intr-un anunt al politiei.In imagini se vede cum barbatul a urmarit-o pe femeie pana la scara blocului, prefacandu-se ca vorbeste la telefon.Chiar batrana i-a tinut usa sa intre, acesta prefacandu-se ca isi cauta cheia. Apoi femeia s-a intors cu spatele , iar in clipa urmatoare barbatul i-a bagat mana in geanta si i-a furat portofelul.Doua carduri si 200 de lei avea batrana in geanta."Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca fapta reclamata ar fi fost savarsita de un barbat, de 46 de ani, cunoscut cu preocupari de natura infractionala.Astfel, banuitul a fost identificat, depistat si condus pentru audieri la sediul sectiei de politie", mai arata politia.Cercetarile sunt continuate de politistii Sectiei 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii unei infractiuni de furt, cu barbatul in stare de retinere.