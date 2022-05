Incredibil: Stalpii de inalta tensiune de pe autostrada, un pericol din cauza hotilor

Nu doar panourile metalice de pe Autostrada Soarelui sunt in vizorul hotilor, ci si cablurile de sustinere a stalpilor de inalta tensiune din zona, furtul lor punand in pericol atat siguranta celor care circula prin apropiere, cat si a sistemului national.

Lipsiti de sustinere in urma unui astfel de incident, unul dintre stalpi s-a si prabusit la pamant, iar alti patru sunt dezechilibrati, informeaza Realitatea TV.

"Am tras concluzia ca s-au taiat si tirantii de jos, care sustineau ancorele, iar de sus este mai greu sa ne dam seama daca s-au urcat. Au mai fost cazuri de stalpi cazuti prin sustragere de elemente ale sistemului de ancoraj", a spus Luigi Voicu, inginer Transelectrica.

Stalpii au o inaltime de 36 de metri, iar pagubele sunt estimate la 300.000 de euro pentru un castig de doar 1.000 de lei.

Muncitorii incearca sa repare ce au stricat hotii, dar e destul de complicat, avand in vedere ca prin cablurile de inalta tensiune trec 400.000 de volti.

Horia Hahaianu, director la Transelectrica, a declarat la Realitatea TV ca dincolo de pagubele materiale exista pericolul ca in urma acestui fel de furturi sa se produca o avarie extinsa in intregul sistem, mai ales ca acest caz nu este singular, o situatie similara inregistrandu-se si in urma cu cateva luni de zile.

El a facut un apel la toti cei care primesc astfel de elemente de ancorare, pentru ca ele nu se pot vinde decat in anumite locuri, sa anunte organele competente pentru ca infractorii sa poata fi prinsi.

