Cum a fost descoperit in Constanta un Lamborghini de 200.000 de euro, furat din Germania. Greseala soferului i-a dus pe politisti direct la el

Bolidul a fost gasit pe 27 decembrie, dupa ce Politia de Frontiera a desfasurat, in baza unor informatii, o actiune pe linia prevenirii si combaterii traficului international cu autoturisme furate."Autovehiculul apartinea unui cetatean roman, in varsta de 38 de ani, domiciliat pe raza judetului Tulcea, care a declarat ca l-a achizitionat fara a cunoaste faptul ca ar fi furat", au declarat reprezentantii Garzii de Coasta, potrivit Constanta 100 La fata locului a fost prezent si un echipaj al Politiei Locale, care a aplicat o sanctiune contraventionala pentru parcare neregulamentara.Autoturismul, in valoare de aproximativ 1.000.000 lei, a fost indisponibilizat, iar politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire.