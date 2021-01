Noul program de urmarire a hotilor de lemne va fi lansat pe 31 ianuarie: "Va diminua mult posibilitatea de a fura din padure"

"SUMAL (n.r. - Sistemul informatic integrat de urmarire a materialului lemnos), la care lucram la intensitate maxima, va fi lansat la 31 ianuarie, nu este o solutie magica in domeniul forestier, dar va diminua posibilitatea de a fura din padure.In ciuda eforturilor, probabil ca vor fi sincopele caracteristice unui sistem informatic nou si lansat in productie, dar nu facem niciun pas inapoi, respectam data de 31 ianuarie, respectam principiile care stau la baza acestui sistem informatic, adica controlul informatic asupra cantitatilor de masa lemnoasa care sunt puse in valoare si sunt destinate exploatarii, controlul sistemului informatic si control GPS pe tot ce inseamna controlul masei lemnoase din padure pana la primul punct de depozitare, control informatic si GPS de la primul depozit pana la primul procesator si control informatic pe masa lemnoasa legala, in sensul de a reduce la minim posiblitatea de infuzie de masa lemnoasa nelegala in circuitul economic", a spus ministrul Mediului.CITESTE SI: Ministrul Mediului anunta ca anul acesta nu se va introduce nicio taxa. "Cu siguranta nu se va introduce niciodata taxa auto in forma in care a existat" Barna Tanczos a mai afirmat ca in momentul in care acest sistem informatic va fi functional, stabil si toti operatorii economici - zeci de mii ca numar - ocoale silvice, padurari, transportatori, procesatori si gatere - vor fi obligati sa lucreze in SUMAL, posibilitatea de a fura din padure va fi mult diminuata."Este unica solutie prin care putem sa exercitam un control - GPS, urmarirea transporturilor, a cantitatilor din depozite, real time informatii, date pentru organele de control - politie , Garda forestiera, Garda de mediu, pentru a face controalele pe drumuri si control pentru depozitele din unitatile de procesare", a mai spus ministrul Mediului.Acesta a explicat ca legea prin care se interzice pe 10 ani exportul de bustean din Romania in spatiul din afara Uniunii Europene, care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, este bine-venita, dar nu reprezinta o solutie magica in domeniul forestier, pentru ca exportul in sine nu pune o presiune atat de mare asupra padurilor, cat exploatarea ilegala."Comertul cu masa lemnoasa in interiorul Uniunii Europene este un comert liber, suntem parte dintr-o uniune cu o piata libera si exportul poate fi interzis numai pentru partea din afara Uniunii Europene. In momentul de fata, marile companii din Romania importa cantitati uriase, aduc in tara masa lemnoasa din Germania, Polonia si alte tari. Deci aduc pentru procesare cantitati imense, de milioane de metri cubi pentru procesare in Romania. Am constatat si saptamana aceasta, in discutiile cu colegii, ca pretul masei lemnoase din aceste tari este mult sub pretul masei lemnoase din Romania. Este o problema generalizata la nivelul Romaniei.Exportul in sine nu pune o presiune atat de mare asupra padurilor, cat exploatarea ilegala. Aceasta exploatare ilegala intra intr-un circuit gri economic si rolul nostru este sa actionam pe parte de exploatare legala si sa oprim acele activitati care aduc in circuitul economic masa lemnoasa exploatata ilegal. Suntem intr-o relatie comerciala cu aceste tari din cadrul Uniunii Europene", a aratat ministrul.Ministrul Mediului a declarat ca trebuie reduse cantitatile de masa lemnoasa exploatata prin cresterea activitatii de reciclare."Va dau un simplu exemplu: una dintre cele mai mari companii din Romania, in momentul de fata, din totalul masei lemnoase pe care o proceseaza, o treime o achizitioneaza de pe piata din Romania, o treime o aduce din Germania, Polonia, Cehia - tari unde au fost mari doboraturi de vant anii trecuti - si o treime vine practic din reciclare.Drumul nostru pe care ar trebui sa mergem este dirijarea acestor activitati spre reciclare, acolo unde masele lemnoase procesate pentru MDF si pentru PAL permit acest lucru si sa preluam aceasta presiune de pe padurile noastre, in sensul de a reduce eventual cantitatile de masa exploatate. Exportul in sine este bine daca este redus, dar nu reprezinta o solutie magica in domeniul forestier", este de parere ministrul Mediului.CITESTE SI: Nicusor Dan l-a dat afara pe directorul Directiei de Mediu din Primarie. Ce a facut acesta