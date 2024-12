O carte despre un hot de carti, cea mai furata carte in 2014 in Romania

Cea mai furata carte din librariile romanesti, in 2014, este paradoxal un volum despre un hot de carti.

In clasamentul celor mai furate carti se afla si volume de Andrei Plesu sau Lucian Boia, potrivit Digi 24.

Astfel, volumul "Omul obsedat de carti" semnat de Allison Hoover Bartlett, care spune povestea unui hot de carti rare, conduce in clasamentul celor mai ravnite volume de catre hoti.

"Sa-l loveasca damblaua pe cel care fura cartea aiasta, o ia cu imprumut ori nu o da inapoi stapanului ei" este un blestem dintr-un manuscris medieval din Barcelona, cu care de altfel incepe volumul lui Allison Hoover Bartlett. Amenintarea insa nu pare sa ii fi speriat pe hotii de carti din Romania.

In topul celor mai furate volume se regasesc si "Urzeala tronurilor" si "Jocurile Foamei", precum si "Despre frumusetea uitata a vietii", de Andrei Plesu, si "Balcic", scrisa de Lucian Boia.

Potrivit reprezentantilor librariilor, cei care n-au mai trecut si pe la casa de marcat au fost interesati si de ghiduri de conversatie.

"De ce este Romania altfel", de Lucian Boia, "Dragul meu turnator", de Gabriel Liiceanu, "Parabolele lui Iisus", de Andrei Plesu, si "Fii demn", de Dan Puric, se numara printre cele mai furate carti din librariile din Romania, in anul 2013, in timp ce Dictionarul Explicativ al Limbii Romane a fost, in anul 2012, cea mai furata carte din librariile bucurestene.

