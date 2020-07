O romanca a vrut sa vanda 160 de grame de bijuterii furate de la bratranul pe care il ingrijea la Roma

In nota intocmita de politisti se arata ca romanca ar fi "incercat sa vanda bijuteriile din aur in greutate de 160 de grame. La finalizarea unei investigatii rapide, s-a descoperit ca femeia incerca sa vanda aurul care parea a fi furat de la domiciliul unui barbat in varsta din Ronciglione, unde lucra ca ingrijitoare", scrie Tuscia Web http://www.tusciaweb.eu/2020/07/voleva-le-pesassi-mi-insospettito-chiamato-carabinieri/"Doamna a venit in magazinul meu si m-a rugat sa-i cantaresc niste bijuterii de aur, pe care le tinea in mana, intr-o punga din plastic. Am devenit suspicios si am rugat-o pe sotia mea sa apeleze numarul politiei, cu care am vorbit si am raportat ca este o situatie suspecta", a mai spus proprietarul magazinului.Sperandio sustine ca face comert cu bijuterii de 30 de ani si ca a fost mereu corect fata de clientii sai.