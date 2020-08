Pedepse pana la cinci ani de inchisoare pentru furtul din magazine prin ruperea sistemelor de siguranta de pe bunuri

Argumentele de jurisprudenta

In sedinta din 17 februarie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii a pronuntat Decizia nr.6 in dosarul nr.3032/1/2019."In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 228 alin.(1) raportat la art.229 alin. (1) lit. e) din Codul Penal: Fapta de furt savarsita prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranta plasat pe bun intruneste elementele de tipicitate ale infractiunii prevazute de art. 228 alin.(1) raportat art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul Penal", arata minuta instantei.Decizia Curtii Supreme a venit dupa ce Parchetul de pe langa Inalta Curte a promovat RIL vizand urmatoarea problema de drept: "fapta de furt savarsita prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranta plasat pe bun intruneste conditiile de tipicitate ale infractiunii prevazute de art.228 alin.1 din Codul penal sau pe cele ale art.228 alin.1 raportat la art.229 alin.1 lit.e din Codul penal".Astfel, miza analizei s-a concentrat pe analiza faptului daca dezactivarea sistemelor antifurt din plastic se incadreaza la prevederile art.229, 1.e, ce defineste furtul calificat drept furtul savarsit in "prin scoaterea din functiune a sistemului de alarma ori de supraveghere".Astfel, intr-o prima opinie in analiza de jurisprudenta s-a apreciat ca fapta de sustragere a unui bun dintr-un magazin prevazut cu sistem de alarma, precedata de scoaterea/ruperea sistemului de siguranta aplicat se incadreaza la infractiunea de furt simplu. "Etichetele detasabile antifurt (hard tag-uri antifurt) contin in interior un circuit electronic care declanseaza o alarma sonora si optica 'in momentul trecerii produselor printre portile antifurt. Etichetele antifurt sunt scoase de pe produse la vanzare. Rezulta, asadar, ca mecanisme relativ simple din categoria etichetelor detasabile antifurt nu pot fi asimilate sistemelor complexe de alarma ori de supraveghere in sensul art.229 alin.1 lit.e din Codul penal", scrie Cluj Just.ro. Un alt argument invocat in sustinerea opiniei este acela ca, pentru a indeplini cerinta legala care o Incadreaza in varianta calificata analizata, fapta de furt trebuie savarsita prin scoaterea din functiune, in scopul facilitarii actiunii de sustragere, a unui sistem de alarma in intregul sau, facandu-1 integral neoperational cu privire la toate componentele sale, iar nu prin compromiterea temporara a unei parti componente a acestui sistem, numai 'in raport cu bunurile sustrase (portile senzormatice care capteaza semnalele tag-urilor antifurt montate individual pe obiectele sustrase), fara vreo interventie tehnica asupra sistemului de alarma al magazinului, ca ansamblu de echipamente.Totodata, s-a mai sustinut ca. Inlaturarea elementelor de siguranta ar putea fi apreciata ca inlaturarea unui obstacol, ceea ce ar putea conduce la retinerea unui furt comis prin efractie.In concluzie, s-a retinut ca in ipoteza scoaterii sistemului de siguranta plasat pe un bun, nu este scos din functiune sistemul antifurt pentru magazine, privit in totalitatea lui, intrucat celelalte elemente raman in functiune portile antifurt, antenele, unitatea de dezactivare a dispozitivelor de siguranta montate pe diferitele obiecte sistemul continuand sa detecteze astfel eventualele obiecte asupra carora s-ar exercita o actiune de sustragere si cu privire la care elementele de siguranta nu au fost scoase.In cea de-a doua orientare s-a retinut ca, in ipoteza data, fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazute de art.229 alin.1 lit.e din Codul penal.In sustinerea opiniei s-a argumentat ca fapta este substantial diferita de o infractiune de furt forma simpla, intrucat aceasta ipoteza presupune inlaturarea unui mijloc de protectie/ securitate /siguranta instalat suplimentar pe bun, chiar in scopul impiedicarii furtului. Ca atare, poate fi considerat similar sistemelor de asigurare prin incuiere/blocare pentru care ar fi necesara efractia. S-a apreciat ca trebuie retinut furtul calificat chiar si 1n situatia care sistemul de alarma nu este distrus, ci doar inlaturat, scopul normei legale fiind de a sanctiona mai sever faptele de furt comise prin inlaturarea unor astfel de sisteme.Pe de alta parte, din modul de redactare a textului legal, printr-o interpretare literala, rezulta ca pentru a putea retine elementul circumstantial de agravare prevazut de alin.1 lit.e al art.229 din Codul penal nu este necesara o actiune materiala asupra sistemului de alarma sau o actiune prin care este intrerupta alimentarea electrica a acestuia, semnificatia textului fiind aceea de a face nefunctional sistemul de alarma, care 'in ipoteza data este compus din mai multe elemente (tag antifurt/poarta antifurt).Fata de realitatea sociala actuala si specificul sistemelor de alarma folosite de magazinele care comercializeaza diverse produse, se apreciaza ca indepartarea tag-urilor antifurt sau izolarea semnalului acestora reprezinta o interventie asupra structurii tehnice a sistemului, de natura sa afecteze insusi modul de functionare al dispozitivului, avand In vedere ca la momentul trecerii cu bunul sustras prin dreptul portilor antifurt nu se mai declanseaza semnalul acustic si luminos de avertizare (alarma).