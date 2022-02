Doua persoane au fost retinute intr-un dosar de furt de produse petroliere, instrumentat de politistii de la Constanta. Anchetatorii au facut miercuri dimineata sapte perchezitii in aceasta cauza, in urma acestora a fost confiscata o cantitate mare de motorina.

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, in urma cercetarilor intr-un dosar penal de furt calificat, marti, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi (Biroul Judetean de Politie Transporturi Constanta si Biroul de Investigatii Criminale), sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au pus in executare sapte mandate de perchezitie domiciliara in judetul Constanta.

"Politistii au descoperit 1.310 litri de produs petrolier cu miros specific de motorina, precum si alte obiecte cu valoare probatorie. Bunurile au fost ridicate in vederea indisponibilizarii", se arata in comunicat.

In urma cercetarilor, doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind dusi la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Constanta, si urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.

In 28 ianuarie, politisti din cadrul S.R.P.T. Constanta au prins in flagrant mai multe persoane, in timp ce ar fi sustras produs petrolier cu miros specific de motorina din vagoane de tip cisterna, in judetul Constanta. Pentru prinderea lor, au fost trase cinci focuri de arma, insa barbatii au reusit sa scape.

La fata locului au fost identificate un atelaj hipo, un autoturism si un microbuz, precum si 10 recipiente din tabla cu capacitatea de 220 litri fiecare, incarcate cu produs petrolier.

Din verificarile efectuate, politistii au constatat ca a fost furata o cantitate de sapte tone de produs petroliere, in valoare de 42.000 de lei.

