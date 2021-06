Au fost recuperate cele doua picturi semnate Pablo Picasso si Piet Mondrian, furate in urma cu noua ani dintr-o galerie din Atena

Tabloul "Cap de femeie" al artistului spaniol a fost gasit impreuna cu o lucrare din 1905 a olandezului Piet Mondrian.In timpul spargerii din 2012, care a durat doar cateva minute, au fost sustrase din rame trei lucrari de arta - una semnata de Picasso si doua, de Mondrian. Un al doilea tablou al lui Mondrian a ramas la fata locului, scapandu-le hotilor in timp ce fugeau.Agentia de presa Reuters, citand un oficial din politie , a relatat ca un grec a fost arestat dupa descoperirea lucrarilor la periferia orasului.In urma cu cateva luni politia elena a transmis ca este posibil ca operele de arta sa se afle inca in tara.Tabloul lui Picasso, pictat la finalul anilor 1930, a fost un cadou pentru Galeria Nationala din partea artistului, in 1949. El a spus ca il ofera in semn de recunoastere a rezistentei tarii in fata Germaniei naziste.