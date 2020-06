Politist in pijamale, fugind pe strazile din Targu Jiu. Barbatul a fost trezit de strigatele unei femei care era jefuita

>".



"Politist in pijamale, fugind pe strazile din Targu-Jiu. Daca intrebati cumva cine e politistul care a luat-o razna si de ce, sa stiti ca Bogdan e in deplinatatea facultatilor mintale si nici de jogging nu este vorba. Bogdan alerga in pijamale la 6 dimineata prin Targu Jiu dupa un barbat care a talharit o femeie in varsta, chiar in fata scarii in care locuieste el. Cu toate ca dormea profund, bucurandu-se de prima zi de concediu de odihna, Bogdan a reactionat la tipetele femeii care era agresata pentru a fi deposedata de poseta", au scris, luni, pe pagina de Facebook , reprezentantii Sindicatului europol.Potrivit acestora, dupa o cursa in viteza printre blocuri, Bogdan l-a prins pe autor si l-a predat colegilor lui care erau in serviciu."Il felicitam pentru solicitudine si ne punem speranta ca nu l-a fotografiat careva in pijamale pe strada:) Iar ca idee...poate il recompenseaza seful Politiei Romane cu o zi in plus de concediu si cu un salariu de lucrari de exceptie, ca tot suntem in preajma bilantului de 6 luni", au mai scris sindicalistii.Fapta politistului aflat in concediu a fost povestita si pe pagina de Facebook a Politiei Romane care a precizat ca femeia care era jefuita era chiar vecina politistului."Imediat am sarit din pat si m-am uitat pe geam, numai sa vad cum un individ tragea de geanta unei femei, pe care, in cele din urma, a reusit sa o smulga. Am iesit repede din casa...ce haine...ce incaltaminte, asa am fugit dupa el, in pajama", a povestit politistul colegilor sai.Acesta a redat si dialogul pe care l-a avut cu suspectul: "L-am prins destul de repede, iar replica lui cand l-am ajuns din urma a fost monumentala! <