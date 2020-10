Masina de lux declarata furata in Franta, descoperita la frontiera de est, la cateva ore de la semnalarea furtului

"In ziua de 08 octombrie 2020, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, C.G., cu cetatenie romana si R.Moldova, in varsta de 35 de ani, care conducea un autoturism marca Audi Q8, an de fabricatie 2019, inmatriculat in Franta.Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a autoturismului in cauza, colegii nostri au efectuat verificari suplimentare si au constatat ca mijlocul de transport figureaza in bazele de date ca fiind bun cautat pentru confiscare, semnalare introdusa de autoritatile din Franta, in aceeasi zi", a transmis Politia de Frontiera.Soferul a declarat ca proprietarul de drept este o firma de leasing din Franta si ca nu avea cunostinta despre faptul ca nu are dreptul sa paraseasca teritoriul U.E. cu masina.Politistii de frontiera efectueaza cercetari in cauza pentru savarsirea infractiunii de furt , iar autoturismul, in valoare de 380.000 de lei, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.