Trei tineri, arestati preventiv dupa ce au fost prinsi furand catalizatoare auto. Sunt suspectati ca au actionat in mai multe localitati din Vrancea

Potrivit Politiei, in noaptea de 18 spre 19 februarie, cei trei tineri ar fi sustras trei catalizatoare auto de pe raza judetului Galati, fiind depistati in localitatea Nanesti, pe itinerariul de deplasare de la locul savarsirii faptei catre domicilii. In autoturismul cu care cei trei se deplasau au fost gasite cele trei catalizatoare sustrase, un fierastrau electric, manusi si cagule pe care le foloseau la savarsirea faptelor.In urma documentarii activitatii infractionale, acestia sunt banuiti de savarsirea altor trei infractiuni de furt calificat, in Focsani, Cotesti si Poiana Cristei.Prejudiciul total cauzat de cei trei barbati este de aproximativ 12.500 de lei. Acestia au fost retinuti pentru 24 de ore si prezentati, in cursul zilei de sambata, Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani, care a dispus arestarea lor pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea la care au participat si politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Nanesti si cei din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cotesti, a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale.