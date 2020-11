VIDEO 20 de trotinete, furate de la o firma din Bucuresti. Hotul le inchiriase in nume propriu

"In seara de 20.11.2020, in jurul orei 23.30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 23 Politie a fost sesizata de catre reprezentantul unei societati comerciale cu privire la faptul ca in ultima perioada, prin dezactivarea sistemului GPS, mai multe trotinete electrice au fost sustrase de pe raza municipiului Bucuresti.Politistii au demarat investigatiile si in scurt timp au reusit recuperarea a 10 trotinete electrice.Din cercetari a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat de 36 de ani, din Bucuresti, ar fi sustras trotinetele, parte din ele comercializandu-le, iar altele, dupa ce le-a adus modificari (vopsire), le-ar fi inchiriat in regim propriu.Ieri, 21.11.2020, la adresa barbatului, in baza mandatului, a fost efectuata o perchezitie domiciliara, fiind identificate si ridicate alte 10 trotinete electrice.Cercetarile sunt continuate de Sectia 23 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.Toate cele 20 de trotinete electrice, in valoare de 40.000 de lei urmeaza a fi predate persoanei vatamate", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Citeste si: