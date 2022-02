Un clujean a fost retinut dupa ce a furat mai multe reptile dintr-un vivariu, inclusiv un sarpe Boa

Un barbat de 35 de ani a furat mai multe reptile dintr-un vivariu din Cluj-Napoca, printre care si un sarpe Boa Curcubeu, el fiind prins in flagrant de catre politisti.

"Politistii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar, Compartimentul Investigatii Criminale, au organizat o actiune de prindere in flagrant delict a unui barbat de 35 de ani, din comuna Floresti, banuit de sustragerea de reptile. Astfel, sub pretextul achizitionarii a doi serpi, persoana vatamata si politistii s-au deplasat la domiciliul barbatului si au identificat un sarpe Boa Curcubeu, acesta fiind cel sustras dintr-un vivariu din Cluj-Napoca. De asemenea, au identificat si un incalzitor pentru reptile, care, de asemenea, ar fi fost sustras din incinta vivariului", se arata intr-un comunicat trimis, duminica, de IPJ Cluj.

Potrivit politistilor, prejudiciul este de 1.700 de lei.

"Conform investigatiilor efectuate, in perioada decembrie 2019 - februarie 2020, cel in cauza ar fi profitat de lucrarile de modernizare care se efectuau in cladirea respectiva si ar fi patruns fara drept in vivariu de unde ar fi sustras un sarpe de porumb - Corn snake, o soparla Gecko Crested, un sarpe Boa Curcubeu si un incalzitor pentru reptile, cauzand un prejudiciu total de circa 1.700 de lei.

In urma actiunii flagrante, s-a reusit recuperarea sarpelui Boa si a incalzitorului pentru reptile, in valoare de 1.100 de lei", se mai arata in comunicat.

Barbatul a fost retinut pentru furt calificat.

"In sarcina barbatului au fost retinute 4 acte materiale de sustragere. In urma celor constatate, barbatul a fost condus la sediul unitatii de politie. In baza probatoriului administrat, politistii l-au retinut 24 de ore pe barbat pentru comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata", mai mentioneaza sursa citata.