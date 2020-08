VIDEO Cum a ramas un barbat fara 48.000 de lei in timp ce statea la coada sa plateasca taxele. Metoda aplicata de hoti este veche

Metoda aplicata de hoti este veche

Totul s-a intamplat in urma cu o saptamana, adica joi, 20 august 2020. In jurul orei 13.30, politistii Sectiei 17 au fost sesizati de catre un barbat de 58 de ani cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au furat banii din geanta.Politistii au descoperit ca fapta reclamata a fost comisa de o femeie si un barbat, acestia fiind identificati si ulterior depistati si condusi pentru audieri la sediul sectiei de politie Metoda prin care cei doi hoti au actionat nu este noua, ci folosita de multi timp de hotii profesionisti."Astfel, s-a retinut in sarcina banuitilor savarsirea infractiunii de furt calificat, la data de 20 august, in timp ce se aflau in fata unei institutii pentru plata taxelor si impozitelor, femeia s-ar fi pozitionat in spatele partii vatamate, sustragandu-i din geanta suma de bani mentionata, timp in care barbatul s-ar fi asigurat ca nu este observata de alte persoane", a transmis Politia Capitalei.Miercuri, 26 august 2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti i-au retinut pe cei doi faptasi, o femeie si un barbat, in varsta de 30, respectiv 34 de ani.Cercetarile sunt continuate de politistii Sectiei 17 si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Cei doi au fost prezentati magistratilor care au dispus masura arestului la domiciliu.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita.