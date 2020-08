VIDEO Tanar filmat cum incearca sa fure o trotineta electrica pe care cetatenii o pot folosi gratuit

Imaginile cu cei doi tineri care incearca sa fure trotineta au fost postate pe pagina de Facebook a STPT. In imagini se poate vedea cum un tanar trage de trotineta cu toata forta pentru a o smulge din statia de incarcare."Bunul simt si respectul fata de proprietatea publica nu caracterizeaza pe toata lumea.Ieri, 19.08.2020, in jurul orei 17, doi tineri inca neidentificati au incercat sa fure una dintre trotinetele Societatii de Transport Public Timisoara aflate in rastelul de langa Parcul Botanic. In incercarea lor, acestia au avariat standul de andocare/incarcare. In consecinta,Societatea de Transport Public Timisoara a facut plangere la Sectia 1 Politie", arata STPT, pe Facebook.