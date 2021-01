Drum national blocat in Vrancea de zeci de arbori doborati de vantul puternic. Vantul sufla cu peste 110 kilometri/ora

"In urma fenomenelor meteo severe din aceasta seara, DN 2D a fost afectat de arborii doborati de vantul puternic, in zona intrarii in localitatea Tulnici. Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Lepsa si lucratorii SVSU Tulnici au intervenit pentru deblocarea drumului ce face legatura intre Focsani si Targu Secuiesc, pentru a facilita trecerea in siguranta a autovehiculelor", a precizat IJJ Vrancea.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, nord-vestul judetului Vrancea se afla sub cod galben de vant pana marti la ora 5,00. In intervalul mentionat, in zona Carpatilor Orientali vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de peste 70 km/h si la altitudini mai mari de 1.800 m, rafalele vor depasi 90-110 km/h si zapada va fi spulberata.