Elicopter al Fortelor Aeriene Romane, avariat de o furtuna in Mali

Aeronava se afla la sol, in baza Douentza din Mali. Niciun militar nu a fost ranit in urma acestui incident, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, militarii romani executau, cu doua elicoptere IAR-330 Puma L-RM, o misiune de recunoastere si aterizasera pentru realimentare pe Baza ONU din Douentza, inainte de a se intoarce in locatia de baza din Gao.Pe timpul stationarii in Baza Douentza, s-a manifestat o furtuna violenta , in urma careia unul dintre cele doua elicoptere a fost rasturnat.Comandantul detasamentului romanesc dislocat in Mali a numit o comisie de cercetare a circumstantelor producerii acestui incident.Din luna octombrie 2019, Romania contribuie, pentru o perioada de un an, la eforturile internationale de mentinere a pacii cu un detasament al Fortelor Aeriene format din 120 de militari si 4 elicoptere IAR-330 Puma L-RM participant la Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali (MINUSMA).