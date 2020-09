Epidemiologul sef din Republica Moldova a demisionat dupa ce a facut o declaratie controversata: "COVID a luat viata celor care si asa erau o povara"

Declaratia

Dodon i-a cerut demisia

"Premierul a apreciat profesionalismul domnului Furtuna si i-a multumit pentru munca si efortul depus in calitatea sa de manager al ANSP intr-o perioada extrem de dificila pe plan national si global.Ion Chicu si-a exprimat regretul profund pentru declaratiile lansate recent in spatiul public de catre ex-conducatorul ANSP. In perioada urmatoare interimatul functiei de Director al ANSP va fi asigurat de catre Vasile Gustiuc", se arata intr-un comunicat al Guvernului de la Chisinau.Decizia de a demisiona a venit dupa ce Nicolae Furtuna a facut o declaratie controversata. El a arata ca 99 % pacientii cu coronavirus din Republica Moldova care au decedat au avut cel putin o comorbitate, iar peste 70% dintre ei au avut cel putin doua comorbitati."Nu vreau sa fiu judecat si sa nu par cinic, dar in toata lumea COVID-ul a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur. Oameni care se chinuiau, in stadii terminale de cancer, in stadii avansate de diabet zaharat, cu patologii cardiovasculare. Acest lucru s-a intamplat si in Italia, si in Franta, din nefericire, si in Republica Moldova", a spus Nicolae Furtuna, comentand aceste date.In urma acestor declaratii, Dodon a spus ca oficialul trebuie sa demisioneze."Imi exprim regretul si consternarea fata de declaratiile facute de directorul ANSP, Nicolae Furtuna. Scuzele publice nu sunt deloc suficiente atunci cand printr-o declaratie afectezi moral un numar mare de oameni.Nu am obiectii fata de activitatea domnului Furtuna, stiu ca a muncit din greu in aceasta perioada pandemica foarte complicata, dar declaratia complet inadecvata pe care a facut-o ii afecteaza grav credibilitatea pentru activitatea sa de mai departe. Consider ca dupa aceasta afirmatie nu mai are calitatea morala sa ocupe functia de director ANSP si trebuie sa demisioneze. Am transmis si Guvernului pozitia mea si astept o decizie conforma cu asteptarile opiniei publice", a scris Dodon pe Facebook Furtuna sustine ca declaratiile sale au fost intelese gresit."Pornim de la termenul povara, m-am referit la explicatia medicala a termenului, ci nu la cea sociala. Nu este prima data cand acest termen este folosit de mine. Vreau sa vin cu compasiune si empatie fata de cei care nu au inteles corect mesajul meu si care cumva au fost afectati de acel mesaj. Inca o data imi aduc scuzele de rigoare fata de cei care intr-un fel sau altul au inteles altfel expresia "povara COVID". Din punct de vedere medical este un termen corect", a spus Furtuna.