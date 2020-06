Furtuna Amanda a lovit El Salvador si Guatemala: 14 oameni au murit

As promised, I wanted to illustrate the binary interaction between the remnant #Amanda vortmax & the larger Central America Gyre (#CAG).



The 12z GFS tracked the vortmax making a near full cyclonic loop around the CAG, going from the East Pacific, to Bay of Campeche & back again! pic.twitter.com/Avonfco02x - Philippe Papin (@pppapin) June 1, 2020

The death toll from #Amanda has risen to at least 14 in El Salvador, and nearly 1,500 shelters have been opened in Guatemala. Flooding rainfall will continue to pound Central America early this week, despite the storm weakening: https://t.co/Qz6yQdv2fV pic.twitter.com/HUP5oHUnB9 - AccuWeather (@breakingweather) June 1, 2020

#Amanda is now officially #93-L from the #NHC. Keeping an eye on this mess all week. Should see some hurricane hunter flights by mid-week to get a better sense of what we'll see @KPRC2 #Tropics pic.twitter.com/l16qUlDwYz - Justin Stapleton (@KPRC2Justin) June 1, 2020

In El Salvador a fost decretata starea de urgenta, relateaza luni AFP.Furtuna de mare intensitate s-a mentinut activa de sambata in largul coastelor Guatemalei insotita de ploi abundente care au maturat cele doua tari din America Centrala si au provocat deversarea raurilor si intreruperi ale curentului electric.In fata riscului alunecarilor de teren, presedintele El Salvador, Nayib Bukele, a decretat duminica starea de urgenta pentru alte 15 zile.Zece persoane au murit in capitala San Salvador si la periferie si trei membri ai aceleasi familii au decedat la Juan Opico in departementul La Libertad (centru), potrivit autoritatilor care nu au precizat locul unde s-a inregistrat cel de-al 14-lea deces. O persoana este de asemenea data disparuta la San Salvador.In San Salvador, cel putin 4.200 de persoane au fost plasate in centre de adapost de Protectia Civila dupa ce si-au pierdut locuintele, ori au fost evacuate ca masura de precautie, potrivit primarului capitalei, Ernesto Muyshondt.Avand in vedere ca luni intemperiile ar putea continua, Ministerul Mediului a cerut populatiei sa fie pregatita de "inalta probabilitate" a producerii unor alunecari de teren.El Salvador numara 6,6 milioane de locuitori, iar 87% din teritoriul sau, care ocupa o suprafata de 20.742 km patrati, este considerat vulnerabil si supus riscului fenomenelor climatice.