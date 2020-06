Informare meteo de furtuni pentru toata tara: Urmeaza grindina si vijelii. Cum va fi vremea in Bucuresti

Cum va fi vremea in Capitala

Aceasta a intrat in vigoare marti la ora 10:00 si expira miercuri la ora 08:00.In intervalul mentionat, in sudul, sud-estul si centrul tarii, precum si in zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prinPloile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si izolat 30...40 l/mp, indeosebi in estul Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si in Dobrogea.In Bucuresti, vremea va fi rece si in general instabila.Temporar va ploua si vor fi posibile descarcari electrice si intensificari trecatoare ale vantului. Indeosebi pe parcursul zilei, cantitatile de apa vor fi de 4...10 l/mp, iar in unele cartiere vor putea depasi 15 l/mp.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade, iar cea minima de 6...8 grade.A.G.