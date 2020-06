METEO. Cod Galben de ploi torentiale si vijelii, valabil pana luni pentru intreaga tara

Ziare.

Pana sambata, la ora 10:00, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, in care vor fi frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii.Cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 l/mp si pe arii restranse 40 - 60 l/mp.In Bucuresti, vremea va continua sa ramana instabila si, pana sambata dimineata, sunt prognozate averse insotite de descarcari electrice, vant si, posibil, grindina.Potrivit ANM, si in Bucuresti vor fi averse ce vor avea caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, posibil, vijelii si grindina.Cantitatile de apa ce se vor acumula indeosebi in intervale scurte de timp, vor depasi 15 - 20 l/mp, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 26 si 28 de grade Celsius, in timp ce minimele vor oscila intre 16 si 18 grade Celsius.ANM precizeaza ca, pana la jumatatea saptamanii viitoare, gradul de instabilitate atmosferica se va mentine accentuat in cea mai mare parte a tarii.