Prahova: Copaci doborati de vant in zona de nord a judetului si apa pe carosabil in Sinaia

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, echipajele de pompieri au fost solicitate sa actioneze in Busteni, Sinaia, Campina si in comuna Sirna pentru degajarea unor copaci care au fost doborati de vant.In Busteni este vorba despre un pom care a cazut pe un autovehicul parcat, iar la Sirna, in satul Varnita, un copac a cazut pe carosabil, afectand o masina care era, de asemenea, parcata. In urma incidentelor nu au fost inregistrate victime In celelalte localitati mentionate, copacii sunt cazuti pe carosabil.De asemenea, un echipaj de pompieri intervine la Sinaia, in zona Cumpatu, pentru degajarea apei care s-a strans pe sosea din cauza ploii.