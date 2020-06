Viitura puternica intr-un sat din Alba. Momentul in care o femeie este salvata de furia apelor (VIDEO)

Ziare.

com

Batrana era prinsa intre zidurile casei distruse de viitura, iar doi barbati au sarit in ape si au scos-o. Imginile cu salvarea femeii au fost postate pe Facebook si in scurt timp au devenit virale.Cei doi salvatori sunt primarul comunei Farau, Stefan Stoia si fratele acestuia Ioan Stoia. De asemenea, o alta femeie a mai fost salvata de furia apelor, tot in Sanbenedic.Viitura a facut prapad la Sanbenedic: mai multe case, anexe, dar si drumuri au fost inghitite de ape. Potrivit reprezentantilor primariei Farau, sase persoane au fost scoase din ape cu ajutorul autoritatilor dar si al consatenilor.Aversele torentiale de marti seara au afectat mai multe localitati din vestul judetului Alba, de pe raza comunelor Sancel, Sona, Jidvei, Cetatea de Balta, Farau. Cea mai grava situatie este in satul Sanmiclaus (Sona) unde apa a distrus retele de gaz si apa potabila, a inundat mai multe locuinte si a lasat fara energie electrica aproape 500 de familii.